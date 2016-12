Faa'a : Perturbation de la collecte des ordures ménagères

FAA'A, le 27 décembre 2016. (COMMUNIQUE) Le service Collecte et Traitement des Déchets de la mairie de Faa'a informe la population que la collecte des déchets est perturbée sur les secteurs de Pamatai et Puurai.



En raison de la panne des véhicules en charge de ces secteurs, la collecte des ordures ménagères des petites servitudes de ces zones ne sera pas assurée durant 2 semaines.



Toutefois, le ramassage sera assuré sur les grandes artères, le temps des réparations.



Les agents des services collecte des déchets et atelier mécanique font le nécessaire afin de pallier ces carences.



La Mairie de Faa'a remercie d'avance la population pour sa compréhension et patience.



Pour tous renseignements, merci de contacter le service collecte et traitement des déchets au 40 85 08 58.