Entretien du Vice-Président avec Polyhub : développer un écosystème numérique

De retour au fenua après son intervention lors du forum économique qui s’est tenu en octobre dernier, Philippe Turp a rencontré, mardi matin, le Vice-Président Teva Rohfritsch, en présence du co-fondateur de l’association Polyhub en Polynésie française, Christophe Gomez. Philippe Turp, président d’honneur de Polyhub Montréal, s’inspire de son expérience du numérique acquise chez Ubisoft Divertissements et aujourd’hui en tant que vice- président principal – stratégie chez Virtual Integrated Technologies au Canada.



Il animera une conférence à l’occasion du Tahiti Digital festival, sur le thème de l’importance du mentorat en soutien aux jeunes entreprises innovantes ou en démarrage. Développer un écosystème numérique en favorisant la collaboration entre les intervenants politiques, économiques et industriels, créer un pôle d’excellence, entretenir la culture d’innovation et d’entrepreneurship, ou encore accompagner les jeunes, sont des messages forts inspirés des intervenants extérieurs lors du dernier forum économique sur le thème de la refondation de l’économie polynésienne.





Le Vice- Président Teva Rohfritsch a rappelé l’importance accordée au développement de l’économie numérique dans la politique du Gouvernement.