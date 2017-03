Deux heures d'nterruption du service de téléphonie fixe, mardi prochain

PAPEETE, L’Office des postes et télécommunications (OPT) annonce une interruption du service de téléphonie fixe sur l'ensemble de la Polynésie française, pendant 2 heures dans la nuit de mardi à mercredi prochains.



Dans un communiqué transmis vendredi, l'OPT informe "qu’il sera amené à effectuer des travaux de sécurisation de ses cœurs de chaîne de la téléphonie fixe dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 avril 2017.



Ces travaux sont nécessaires afin de garantir la pérennité de ces équipements de télécommunication, et seront menés par les équipes techniques de l’OPT en partenariat avec celles de NOKIA.



Ces interventions de sécurité seront susceptibles d’occasionner une interruption momentanée des services de téléphonie fixe sur l’ensemble de la Polynésie, entre 23 heures et 1 heure du matin.



Les services de téléphonie mobile et d’accès à Internet resteront entièrement opérationnels sur toute la durée de ces travaux.



L’OPT remercie par avance ses clients pour leur compréhension".