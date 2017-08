Des travaux sont à prévoir au niveau du radier dans la rivière de Papenoo

PAPENOO, le 12/08/2017 - Le ministre de l’Équipement et des transports intérieurs informe les usagers de la route que les travaux de réparation du radier permettant le passage à gué de la rivière Papenoo au niveau de la route traversière RT20, situé à 6 km en amont de la route de ceinture RT2, nécessitent la fermeture de la circulation du lundi 14 août 2017 à 6 heures au mercredi 16 août 2017 à 18 heures.



Les véhicules légers pourront continuer à circuler sur la passerelle métallique située en amont du radier. Afin de maintenir la circulation aux engins lourds, une piste provisoire sera aménagée en aval du radier.



Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans cette zone pendant la durée du chantier.



Le ministre de l’Équipement et des transports intérieurs remercie les usagers de leur compréhension pour les désagréments occasionnés par ces travaux.