Des travaux d’élagage en urgence - Rue de l'Evêché - 03 décembre

PAPEETE, le 30 novembre 2017. (COMMUNIQUE) Des travaux d’élagage en urgence seront exécutés le dimanche 3 décembre 2017 entre 8 heures et 17 heures dans la rue de l’Evêché par les bûcherons municipaux avec la collaboration des pompiers de la commune.



Par mesure de sécurité et compte tenu de la dangerosité que présentent les tamariniers de cette zone, une portion de la rue concernée (entre la rue du Frère Allain et celle Monseigneur Paul Mazé) sera temporairement fermée à la circulation. Par ailleurs, la présence de câbles électriques dans la zone de travaux nécessitera probablement la désactivation temporaire de l’électricité.



Merci de votre compréhension.