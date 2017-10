Déménagement du service contrôle de la CPS



Ses bureaux sont désormais situés en plein cœur de la ville, 26 rue Tepano Jaussen, au 3ème étage de l’immeuble Papineau, qui abrite notamment le SEFI et la Direction du travail. Le public souhaitant s’y rendre devra emprunter la porte d’entrée du bâtiment B (située entre l'agence Pro Intérim et QBE).



Le Service est ouvert au public du lundi au jeudi de 7h à 15h30 et le vendredi de 7h à14h30, en journée continue, et est joignable au (+689) 40 41 68 22 ou par email à l'adresse secretariat.cotisations@cps.pf

