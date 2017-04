Décès de Madame Noma Wong : message de condoléances de la ministre du Tourisme

PAPEETE, le 25/04/2017 - C'est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Madame Noma Wong, grande dame du Tourisme aux îles Sous-le-Vent et plus particulièrement sur l'île de Raiatea.



Noma Wong a été l'une des pionnières du développement touristique à Raromatai en devenant la principale prestataire d'activités nautiques à Raiatea. Elle a su développer son entreprise mais aussi transmettre son savoir, son expérience, sa passion à de nombreux jeunes, convaincue que le développement touristique était une source d'emplois importante pour la jeunesse et les familles dans les îles.



Noma Wong a également été une cheville ouvrière du Comité du tourisme dès sa création participant notamment aux accueils des paquebots en escale à Uturoa. Elle est à l'origine des circuits touristiques lagonaires organisés depuis Uturoa vers le Marae de Taputapuatea, proposant sur le trajet la remontée de la rivière Faaroa et un arrêt sur le motu Iriru.



Le tourisme à Raiatea est en deuil. La Ministre du Tourisme Nicole Bouteau adresse ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.



Ia maitai to oe tereraa Noma.