Courses hippiques: les résultats du 22 octobre

Résultats de la 8ème journée de Courses Hippiques organisée par l’Association Hippique et d’Encouragement à l’Elevage de Polynésie Française ce dimanche 22 Octobre à l’hippodrome de Pirae.



Les favoris ont répondu présents et un nouveau record est tombé dans la course de amble attelé sur une distance de 2700m.



L’Association Hippique et d’Encouragement à l’Elevage de Polynésie Française vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la 9ème journée qui aura lieu le DIMANCHE 12 NOVEMBRE à l’HIPPODROME DE PIRAE.

AHEE PF - Résultats courses 22 octobre 2017 Hippodrome de Tahiti.pdf (79.49 Ko)