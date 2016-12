Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du 22 décembre



Agrément de cinq projets d’investissement dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de l’industrie au régime des investissements indirects



Le Conseil des ministres soutient le développement du tourisme et la relance de l’économie, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie. Cinq projets d’investissement, pour un montant total estimé à 3,37 milliards Fcfp, ont ainsi été agréés au régime des investissements indirects.



Dans le secteur du tourisme, et plus particulièrement le charter nautique, la société Private Charter Tahiti poursuit un programme d’investissement consistant en l’acquisition de 3 catamarans à voile. Ces navires viendront accroître la flotte actuelle de la société composée de 5 navires. Pour sa part, la société Dream Yacht Tahiti renouvelle et accroit sa flotte composée de 18 navires. Elle acquiert 7 navires à voile qui viendront notamment remplacer 5 unités mises en exploitation en 2009.



Concernant l’hôtellerie, la société Tahiti Beachcomber réalise des travaux de rénovation et d’extension dans l’hôtel Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa.



Dans le secteur agricole, le projet d’investissement de la société Verdeen consiste en la construction d’une ferme aquaponique sur le plateau de Taravao. Le fonctionnement de cette ferme repose sur un procédé qui combine une production aquacole et une culture hydroponique, permettant d’intégrer des nutriments provenant des poissons élevés dans le processus des cultures végétales.



Le Conseil des ministres a également agréé le projet d’investissement de la société Polyouate dans le secteur de l’industrie. Ce projet consiste en l’acquisition d’équipements industriels destinés à la fabrication de produits à base de ouate (essuie-main, papier hygiénique)