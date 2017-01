Attention en montant le Tahara’a

ARUE, 24 janvier 2017 - La montée du Tahara’a, côté Arue, se fait depuis mardi matin 5 h 30 sur la seule voie de gauche.

Ce système reste d’actualité jusque dans la soirée encore.

Le service de l’Equipement du Pays doit réaliser une sécurisation des sites d’éboulement qui sont encore dangereux. Il s’agira d’enlever les blocs de pierre et les arbres en situation instable qui menacent de s’effondrer sur la route.

Les automobilistes sont invités à la plus grande prudence.

Les agents de police municipale de Arue ont constaté des vitesses excessives et des comportements à risque qui mettent la vie d’autrui en danger et notamment celle des travailleurs qui ne ménagent pas leur peine pour le bien de la communauté.

Un peu de civisme est donc demandé en gardant simplement une attitude responsable et le respect de ceux qui œuvrent à notre sécurité.



(COMMUNIQUE)