[AVIS COUPURE D’EAU] - Travaux dans la Rue BERNIERE pour améliorer le réseau de distribution d'eau potable

PIRAE, le 30/11/2017 - La Ville de Pirae informe la population que des travaux sont actuellement en cours dans le cadre de l’amélioration du réseau de distribution d’eau potable de la commune.



La Polynésienne des eaux est intervenue dans la Rue Bernière, mercredi 29 novembre 2017 nécessitant une coupure d’eau de 22h00 à 04h00. Ces travaux ont consisté au remplacement d’une canalisation au niveau du compteur général du Pizza du manguier sur le réseau de distribution en PVC, jusqu’au niveau de la servitude « Cythère Orchidées ».



Pour achever ces travaux, une intervention est de nouveau prévue, jeudi 30 novembre 2017, pouvant engendrer une coupure d’eau de 22h00 à 04h00 pour les servitudes comprises, de part et d’autres, entre la servitude Porlier jusqu’à la piscine Pater.



Ces travaux interviennent en amont du bitumage de l’ensemble de la Rue Bernière prévus en fin d’année.



La municipalité s’excuse des désagréments liés aux travaux et remercie les habitants et les usagers de leur compréhension.