inondations à Taapuna : la route rouverte à la circulation

La route de Taapuna n'est plus. Au vu des photos , des vidéos et des témoignages des riverains, la voie goudronnée a laissé place à un fleuve d'eau marron au flux impressionnant. Après avoir été fermée à la circulation pendant plusieurs heures, la route est rouverte au public. Les mutoi ont mis en place un système de circulation alternée.



Face à une légère accalmie, une voie a été rouverte. La circulation alternée a été mise en place vers 10 h 30 afin de permettre aux riverains d'aller et venir. Attention il est fortement recommandé à la population de limiter les déplacements.