Zip prod présente son nouveau spectacle : Couple au tapis

PAPEETE, le 30 mars 2017 - Après deux années d’absence, l’association Zip prod revient avec un spectacle qu’elle interprète et met en scène. Sur scène deux novices des planches : Laurent Lachiver alias Lolo et Éric Chalon. Pour l’équipe toute entière, les acteurs et le metteur en scène, c’est un défi. Verdict le 7 avril pour la première.



Ce soir c’est l’anniversaire de mariage de Laure et de Jean-Pierre Benichou. Ils fêtent une décennie d’union. Le couple, presque bien sous tout rapport, est un peu atypique. Elle est blonde, ancienne miss vacherin, désespérée. Il est joueur, menteur, fanfaronneur. Ils s’apprêtent à vivre une soirée calme et romantique, ils vont vivre une soirée à rebondissements. Cette soirée est bousculée par un invité de dernière minute : Arsène le séducteur. Leur vie toute entière qui va s’en trouver changée.



Cette histoire est celle de Couple au tapis créée au théâtre du Temple à Paris par Jeff Didelot. Ce dernier a écrit pour Smaïn, Antoine Beauville ou Jacques Martin. Son nom apparaît dans la pièce La Biscotte, jouée il y a quelques années à Tahiti. Il est actuellement sur scène à Paris dans un one man show : Costard sur mesure.



Sur les scènes polynésiennes, Laure sera interprétée par Lilou. Une habituée des planches qui officie au quotidien sur Rire & Chansons. Elle a notamment joué dans Toc toc, Pepsie ou bien encore Attache-moi au radiateur. À ses côtés, deux nouveaux sous les feux de la rampe : Laurent Lachiver et Éric Chalon.



Laurent Lachiver, alias Lolo, est un éditorialiste. Il signe au quotidien : De quoi j’m’e-mail, un billet d’humeur sur Polynésie 1ère et une semaine sur deux, Le Billet du rori, dans Tahiti Pacifique. Ses traits d’humour nourrissent aussi le Tahiti Hérald Tribune. Dans Couple au tapis il est Jean-Pierre Benichou, le mari. " J’avoue qu’à l’appel de Zip prod je m’attendais à avoir un petit rôle, celui d’un homme dans un coin qui dit une phrase et ouvre une porte. Je suis finalement tout le temps sur scène. " Ce qui n’est pas pour lui déplaire.



Éric Chalon est un homme de l’ombre. Il connaît très bien le monde du spectacle mais il œuvre d’habitude dans l’ombre des décors, il maîtrise la lumière, le son. Pour Couple au tapis, le voilà en séducteur nonchalant, à la démarche féline. Il interprète l’invité de la soirée que personne n’attendait : Arsène Armani. "Je vais paraphraser Lolo, je ne m’attendais pas du tout à ça non plus avant qu’on ne fasse une première lecture du texte tous ensemble. "



Les deux amateurs ont relevé le défi en connaissance de cause. Ils connaissaient l’importance de leur rôle mais n’avait pas imaginé le travail à fournir. " C’est pas le tout de savoir son texte. En fait, quand tu sais ton texte, les choses commencent, il faut travailler l’intonation, porter sa voix, en pas relâcher, tenir le rythme, nuancer les expressions du visage… ", indique Lolo avec le recul.



Depuis une petite année que l’aventure a commencé Lilou, Lolo et Éric suivent les directions de Yann Parenthoën le metteur en scène. "Quand tu vas au théâtre, c’est vrai que tu ne vois jamais tout ce qui passe avant, derrière, c’est fluide. En général. C’est ce que je m’efforce de faire, de rendre le tout fluide pour que Lolo et Éric deviennent de vrais acteurs pour cette pièce en particulier." Mais aussi pour le trio fonctionne. À la veille du spectacle, les répétitions se poursuivent, dans la bonne humeur. Preuve, s’il fallait que le courant passe.