Zachary coach de va’a au Pérou

Zachary Chavez Tafur de la délégation du Pérou, se prépare aux 1ers Championnats du monde de va’a marathon. Originaire des îles Samoa il déménage il y a 9 ans pour le Pérou et devient coach de va’a.

Depuis quand pratiquez-vous le va’a ?

J’ai commencé à ramer en 2006 aux Samoa où je suis né. J’ai déménagé au Pérou en 2008, et j’ai repris le va’a en 2010. Depuis je suis un instructeur pour les jeunes, les femmes et les hommes. J’ai fait de nombreux championnats du monde de va’a vitesse, ainsi que le championnat d’Amérique du sud et les championnats nationaux.



Pourquoi ce sport ?

J’ai choisi ce sport parce que c’était le sport national aux Samoa et je me suis toujours senti connecté à la culture polynésienne.



Comment vous préparez-vous ?

J’ai commencé en début d’année. Je travaille sur le cardio et l’endurance. Je rame sur des longues distances, j’augmente graduellement les distances. Je respecte également un régime alimentaire équilibré et une nutrition saine.



Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’approche de l’événement ?

Je suis vraiment content et impatient de venir à Tahiti pour les premiers championnats du monde de va’a marathon. Ce sera une super expérience pour moi d’apprendre auprès des rameurs tahitiens mais aussi connaître les rameurs du monde entier. En tant qu’instructeur je voudrais approfondir mes connaissances pour pouvoir mieux apprendre aux autres et faire la promotion du sport dans mon pays.