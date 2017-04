Yves Conroy condamné à 18 mois d'emprisonnement

PAPEETE, le 27 avril 2017. Le tribunal correctionnel a condamné ce jeudi matin Yves Conroy à 18 mois d'emprisonnement, deux millions de Fcfp d'amende et à une interdiction de gérer une société pendant cinq ans.



Trois personnes avaient comparu début février devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une affaire de fraude à la défiscalisation concernant des panneaux solaires. Yves Conroy et son fils s'étaient présentés devant la justice pour répondre aux accusations d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, aux côtés d'un membre d'un cabinet de défiscalisation. Yves Conroy et son fils ont été relaxés relaxé du chef d'inculpation d'escroquerie mais condamnés pour abus de biens sociaux. Le fils d'Yves Conroy, Yannick, a lui été condamné à six mois de prison avec sursis et un million de Fcfp d'amende.



Le membre du cabinet de défiscalisation a été relaxé. Jean Dominique Des Arcis, avocat d'Yves Conroy a annoncé qu'il ferait appel de cette décision.



Cette décision ne contrecarre pas le nouvel objectif du "procédurier" : les législatives. Comme l'ont indiqué nos confrères de Radio 1, Yves Conroy a annoncé mardi dans une vidéo qu'il se lançait dans la course pour le fauteuil de député sur la deuxième circonscription (Hitia'a O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta et Tubuai). Yves Conroy souhaite mettre le "nucléaire" au centre de sa campagne. Son suppléant, dont il n'a pas souhaité donner le nom pour le moment, est une "victime des essais nucléaires".