Yolande Vernaudon nommée déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires

PAPEETE, le 6 avril 2017. Le conseil des ministres a nommé ce mercredi Yolande Vernaudon déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires.



Yolande Vernaudon, qui a notamment été chef de l'inspection générale de l'administration de Polynésie française, a été nommée ce mercredi déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Elle succède ainsi à Bruno Barrillot, décédé le 25 mars dernier.



La délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN) est une instance du Pays. Ses missions sont nombreuses : assurer le secrétariat général, technique et scientifique du Conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (Coscen) ; coordonner l'action des services administratifs et établissements publics en ce qu'ils interviennent dans le suivi des conséquences nucléaires des essais ; faire toutes propositions et recommandations en matière environnementale, sanitaire, sociale, économique, foncière, immobilière et culturelle, dans ce domaine de compétence ; et être l'interlocuteur du Délégué de l'Etat pour le suivi de ce dossier ainsi que du Comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français (CSSEN).