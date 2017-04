Xterra : Frédéric Tête termine deuxième de la Black Mountain Trail Run Xterra en Californie

Ia ora na Frédéric, raconte nous ta course ?



“Le départ a été assez rapide en descente. Puis nous sommes entrés dans un single track sinueux marqué de cailloux et d’ornières creusées par les pluies importantes du mois dernier. J’ai d’abord craint pour mes chevilles et je me suis donc obligé à ralentir. Je passé donc en 3eme position, le premier étant beaucoup plus rapide, je me suis accroché au 2ème pour ne pas me laisser distancer dans cette partie technique. Le concurrent suivant était juste derrière moi et me mettait une telle pression que je lui ai demandé de passer devant !



À la fin de cette partie technique, le chemin s’est élargit enfin et j’ai donc accéléré pour me replacer. Le premier était déjà loin et je ne l’ai plus revu de la course. Je me suis mit au niveau du deuxième et nous avons fait quasiment toute la course à 2, le quatrième ayant été distancé sur cette partie plate.



Dès lors, j’ai su que la lutte pour la deuxième place allait être intense. Chaque descente était nettement à son avantage et je revenais ensuite assez facilement sur les parties plates, le dépassant même pour pouvoir prendre de l’avance avant la difficulté suivante. Le problème fut que mon adversaire était également plus rapide sur les montées, et la fin de la course consistait en une montée très pentue de plus d’un kilomètre.



Sur une des montées du parcours, je le vois remonter sur moi, et nous avons souri de la situation car nous étions côte à côte pendant quelques mètres. Je courais à petite allure car l’inclinaison était très forte, et lui marchait avec de grandes enjambées, penché en avant, les mains sur les cuisses (il me dira après la course que Kilian Jornet utilise parfois cette technique lorsque la pente est très forte). Ce qui m’a encourage, c’est que j’entendais sa respiration beaucoup plus forte que la mienne, j’ai donc décidé de tenter quelque chose avant l’arrivée.



J’ai profité d’une partie plate pour accélérer et me détacher un peu avant la dernière difficulté. Comme promis par l’organisateur, la pente finale était effectivement redoutable! Mon allure n’était plus très rapide mais je serrais les dents sans me retourner, en me disant que mon adversaire devait être dans le même état que moi. Je ne l’entendais pas revenir, et je m’appliquais pour ne pas craquer jusqu’à la ligne d’arrivée. Un petit regard en arrière quelques mètres avant la fin m’a permit de constater qu’il avait décroché et j’ai donc pu savourer pleinement ma 2ème place, acquise difficilement!



Le premier, par contre, était beaucoup plus fort et a d’ailleurs battu le record de l’épreuve. Au bilan la course était très sympa car bien animée par la bagarre à 2 pendant les 15 kilomètres. Mes jambes ont été bien contractées pendant plusieurs jours ensuite! (sourire).

Place maintenant à l’aquathlon de Punaauia le 23 avril.”



