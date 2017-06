XTerra – Canada Mine Over Mater : Cédric Wane 3e en catégorie pro

Parole à Cédric Wane :



« Je suis arrivé 6 jours avant la course pour pouvoir absorber le décalage horaire. J’en surtout profité pour reconnaître le parcours VTT. On a choisi un petit hôtel à 10min du lac où s’est déroulée la course. L’avantage est qu’il y avait tout pour cuisiner soi-même car je suis plutôt capricieux sur la nourriture. »



« Ce XTERRA Mine Over Matter servait en même temps de championnat national du Canada en triathlon nature. Nous étions 350 au départ, divisés en deux vagues pour éviter les bousculades en natation. Il ne fallait pas que je me fasse engloutir par les 200 autres dans ma vague de départ, donc j’ai sprinté dès le départ pour m’extirper un peu. Je sors 7e de l’eau et en zone de transition j’ai un petit moment de panique. »



« Trois jours auparavant je m’étais blessé aux vertèbres lombaires sur un faux-mouvement en salle de muscu. Et du coup, courber le dos pour toucher mes pieds me faisait très mal… je n’arrivais pas à retirer ma combinaison en transition, et après de longues secondes, j’enfourche enfin mon vélo. Et là je me dis dans ma tête « maintenant, c’est à moi de rigoler ».



« Sur les 3 premiers km, je passe de 7e à 3e. Même si j’essaye d’écraser les pédales, je n’arrive jamais à voir le 2e. J’entame les 11km de raid à pied avec 5’ de retard sur le 1er qui est le meilleur canadien Pro XTERRA et 3’ sur le 2e pro. Je ne perd pas espoir et tente de le pourchasser. Les deux derniers km sont autour du lac et on m’annonce 1’ derrière le 2e. »



« J’essaye de mettre le turbo mais hélas, je finis à 12’’ de lui, qui s’écroule de fatigue à l’arrivée. Assez frustré, je repars pour un footing de récupération. Ma prochaine étape sera le XTERRA Victoria Canada sur le circuit Pan American XTERRA le 9 juillet et le XTERRA Beaver Creek aux USA le 15 juillet. »