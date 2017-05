"Wolfi" : Mozart chanté par les chœurs du Conservatoire

S'il existe au Conservatoire une chorale dédiée aux enfants de 6 à 9 ans, c'est celle des 9-15 ans qui s'est attelée à cette tâche remarquable. Exercices de vocalises, expression scénique, explications pédagogiques, recherches personnelles… Un travail transversal réalisé par les équipes de l'établissement culturel a permis aux 24 choristes de préparer ce spectacle depuis le mois d'août 2016, à raison d'une heure et demie de cours par semaine et d'une répétition par mois. Tantôt comédiens, chanteurs, solistes ou choristes, les enfants évolueront sur les planches du Petit théâtre au fil des défis que Wolfi devra relever pour retrouver son père. Parmi les quatre garçons que compte la chorale, c'est Matteo, âgé de 12 ans, qui incarnera Wolfi, dont le "timbre de voix et la maturité" correspondent bien au rôle.



Les chants seront accompagnés par un orchestre composé de sept instruments et associant professeurs et élèves : piano (Isabelle Debelleix), violon (Amandine Clémencet), contrebasse (Gilles Cerdan), flûtes (Vaianu Walker et Louise Leclere), clarinette (Maxime Wong) et clarinette basse (Léa Le Bozec Picq). En outre, les costumes, d'une grande qualité, et les décors offrent aux jeunes artistes les mêmes conditions qu'à l'opéra. Frédéric Cibard, chargé de communication au Conservatoire, remarque : "Un peu comme Molière en littérature, Mozart dénonçait certaines choses et en mettait d'autres en avant. C'est une musique accessible à tous !" Dans cette démarche de partage, une avant-première sera offerte, vendredi 2 juin, à 200 enfants dits "défavorisés", issus de différents établissements scolaires et associations.