Washington va reprendre le forage des hydrocarbures de schiste

New York, Etats-Unis | AFP | vendredi 20/01/2017 - Les Etats-Unis vont abandonner leur politique de réduction des énergies polluantes et reprendre le forage du pétrole et gaz de schiste pour créer des emplois et payer la rénovation des infrastructures publiques, a annoncé vendredi la Maison Blanche.



Sur le climat, le président Trump "s'engage à éliminer les politiques non nécessaires et nuisibles tel le plan d'action pour le climat et les eaux", mis en place par Barack Obama, le prédécesseur de Donald Trump, indique un texte posté sur le site de la Maison Blanche sitôt le nouveau président républicain investi.



Ce plan, baptisé "Climate Action Plan", adopté lors du second mandat de Barack Obama, a permis d'adopter des standards fédéraux pour éliminer les sources les plus polluantes, comme les centrales thermiques les plus anciennes, moderniser la production électrique, le tout sous la houlette de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) à qui de larges pouvoirs avaient été accordés.



Censé mettre les Etats-Unis sur la voie de la transition énergétique, il encourageait également les efforts en matière d'énergies renouvelables.



"Lever toutes ces restrictions va aider énormément les travailleurs américains, augmenter les salaires de plus de 30 milliards de dollars sur les sept prochaines années", argumente la Maison Blanche, qui ne dit en revanche rien sur l'Accord de Paris de lutte contre le réchauffement climatique ou sur le projet controversé de pipeline géant Keystone XL.



Lors de la campagne électorale, Donald Trump avait qualifié le réchauffement climatique de "canular".



La Maison Blanche a également indiqué vendredi que le forage des gaz et pétrole de schiste allait reprendre aux Etats-Unis dont les réserves sont estimées à 50.000 milliards de dollars en valeur, selon la Maison Blanche.



"L'administration Trump va embrasser la révolution des pétrole et gaz de schiste pour créer des emplois et apporter de la prospérité à des millions d'Américains", affirme le texte.



Les revenus tirés de l'exploitation de ces hydrocarbures, extraits par la technique controversée de la fracturation hydraulique, serviront à la reconstruction des infrastructures publiques (routes, écoles, ponts...), détaille la Maison Blanche.



