Walesa, hospitalisé, renonce à aller manifester à Varsovie

Varsovie, Pologne | AFP | samedi 08/07/2017 - Hospitalisé samedi à Gdansk (nord) pour des examens, Lech Walesa, souffrant d'une tension élevée, a dû renoncer à participer lundi à une manifestation d'opposition à Varsovie, a-t-il déclaré à un média polonais.



"Depuis quelques semaines j'avais les pieds enflés, mais je ne pensais pas que ce soit quelque chose de sérieux. Ce matin encore je me sentais très bien et à midi je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai une tension très élevée et les médecins ont décidé de me mettre au lit pour observation", a-t-il déclaré au portail régional d'information Trojmiasto.wyborcza.pl.



Lech Walesa, 73 ans, avait annoncé dans une interview parue samedi matin dans le quotidien Gazeta Wyborcza qu'il allait prendre part lundi à une manifestation contre les conservateurs au pouvoir.



Samedi soir, il a appelé ceux qui allaient y participer à "faire en sorte que ce soit une manifestation pacifique. Que la situation n'échappe pas à tout contrôle et ne se transforme pas en guerre civile".



Quant à lui, a-t-il affirmé, "rien n'est perdu. On prend rendez-vous pour dans un mois, le 10 août. J'espère que les médecins me remettront sur pied d'ici là".



La manifestation en question est organisée pour s'opposer à la marche mensuelle conduite par Jaroslaw Kaczynski en commémoration du crash de l'avion présidentiel en 2010 à Smolensk en Russie, où son frère, le président Lech Kaczynski, a trouvé la mort avec 95 autres personnes.



Pour leurs adversaires, ces marches mensuelles, précédées d'une messe, sont utilisées par M. Kaczynski, chef du parti au pouvoir, pour mobiliser ses partisans et attaquer ses adversaires politiques centristes.



