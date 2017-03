Vrai succès pour le premier Digital Festival Tahiti

La visite vaut le coup, déjà pour les gadgets et produits futuristes que vous ne reverrez pas au Fenua avant de longs mois, voire années. Mais aussi pour se faire une idée des innovations qui vont bientôt. Par exemple les grandes entreprises locales ont profité de l'occasion pour dévoiler leurs projets les plus innovants. Citons les futurs compteurs intelligents d'EDT Engie, testés chez 4000 clients, qui permettront très bientôt de suivre sa consommation électrique en ligne et de recevoir des conseils personnalisés pour économiser de l'énergie. Chez Vini, des petits traqueurs GPS permettront d'ici quelques mois de suivre enfants, sacs à dos ou animaux de compagnie à la trace via la 3G. L'OSB a présenté une nouvelle technologie de paiement via smartphone qui sera idéale pour les roulottes. La Socredo a annoncé le lancement de son application mobile WebSoc pour avril…



Certains géants internationaux comme UbiSoft, SoftBank ou encore le studio indépendant de jeux vidéo et de télévision Ankama présentent leurs dernières créations en avant-première ! Les gamers pourront par exemple tester Eagles, l'un des tous premiers jeux multijoueur en réalité augmentée, où les joueurs font la course en volant comme des aigles…



LES START-UP D'AUJOURD'HUI



Et les start-up innovantes, locales et internationales, n'étaient pas en reste. Chez les Tahitiens, notons la table tactile imaginée par Aware Systems de Kevin Heremoana Besson, ou encore les capteurs connectés vendus par Galatea.io de Jean-Victor Lussen. Ce dernier a récemment quitté son travail d'ingénieur à l'OPT pour se consacrer à son entreprise innovante après avoir gagné 5 millions de francs au "Concours de création et de développement des entreprises".



Du côté international, citons 44Screens qui crée des expériences interactives en réalité augmentée pour les musées, ou encore Sen.se qui a gagné le premier prix au CES 2017 à Las Vegas avec ses mini-capteurs connectés Peanut, qui peuvent relever la température, les mouvements, gérer le sommeil et rappeler à un malade de prendre ses médicaments. De les voir à l'œuvre, on se dit que ces petits produits seraient idéaux pour certains de nos problèmes de société liés aux maladies de longue durée…



Le tout se combinera très bien avec l'annonce aujourd'hui de l'ouverture du tout nouvel incubateur de start-up de la CCISM, monté en partenariat avec Christian Vanizette, le jeune Tahitien cofondateur de MakeSense.



LES HACKATHONS BATTENT LEUR PLEIN



En plus des nombreuses conférences (la liste est sur le site de l'événement digital-festival-tahiti.com, inscription obligatoire mais gratuite), trois événements innovants ont démarré ce jeudi. Le premier est un Hackathon traditionnel sponsorisé par ATN (qui a proposé le thème, en lien avec le tourisme). Des équipes de Tahiti, Montréal, Paris et même la Réunion travaillent en parallèle pour un épuisant marathon créatif et technique de 48 heures. Wilfred Johnston, le créateur de l'application Apetahi, y participe : "on vient de commencer, on commence à avoir quelques idées et on en retient pas mal. Ça va être sympa. D'autant qu'on communique avec les autres équipes dans le monde par Skype, c'est très intéressant."