Votre Hine Magazine de février est arrivé !

PAPEETE, le 2 février 2017- Le mois de février est celui de l'amour...Hine dédie son nouveau numéro à tous les amoureux.Un numéro spécial St Valentin avec des idées shopping LOVE, une mode SEXY et un dossier beauté toujours plus GLAMOUR !Comment avoir des lèvres naturellement belles tout en étant pulpeuses, le sport à deux c’est tellement mieux ou encore la préparation de votre nuit torride de la Saint-Valentin ; Hine vous donne les bons plans, astuces et conseils pour pimenter votre couple.Célébrons aussi l’année du coq de feu avec Hine :Danses du Lion, feux de Bengale, déco zen, nos équipes ont puisé leurs inspirations asiatiques pour une mode divine.Découvrez également votre astro chinois 2017 sous le signe du coq et les astuces de médecine chinoise dans votre rubrique Bien-être/Santé新年好Kung Hei Fat ChoiHine disponible dès le 2 février dans vos points de vente habituels et en téléchargement sur la plateforme TAHITI KIOSQUE Retrouvez les making-off et autres bons plans sur la page Facebook : Hine Magazine - Tahiti