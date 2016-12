Vote à l'ONU sur les colonies israéliennes: Trump appelle à un veto américain

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 22/12/2016 - Le président élu Donald Trump a appelé jeudi les Etats-Unis à opposer leur veto à un projet de résolution réclamant qu'Israël cesse ses activités de colonisation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est qui sera soumis dans la journée au Conseil de sécurité de l'ONU.



"Comme les Etats-Unis le disent depuis longtemps, la paix entre les Israéliens et les Palestiniens ne peut venir que de négociations directes entre les parties, et non à travers des conditions imposées par les Nations unies", a-t-il déclaré, dans une prise de position rare aux Etats-Unis pour un président élu qui n'a pas encore pris ses fonctions.



"Cela place Israël dans une très mauvaise position de négociation et est extrêmement injuste pour tous les Israéliens", affirme Donald Trump, cité dans un communiqué.



"Il faut mettre un veto a la résolution étudiée au Conseil de sécurité des Nations unies."



Le vote sur ce texte présenté par l'Egypte est prévu à New York à 15h00 (20h00 GMT).



Une résolution similaire s'était heurtée au veto des Etats-Unis en 2011 et la probabilité que la proposition égyptienne aboutisse est incertaine.



Mais l'éventualité que l'administration sortante du président Barack Obama finisse par permettre l'adoption d'une telle résolution a donné lieu à de nombreuses spéculations ces derniers mois à l'ONU.



Les Nations Unies considèrent cette colonisation comme illégale au regard du droit international et ont appelé à plusieurs reprises Israël à y mettre fin. Malgré cela, des responsables onusiens ont constaté une augmentation des constructions en territoires palestiniens ces derniers mois.



Le projet de résolution exhorte l'Etat hébreu à "cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est".



elc/hr