Vols internationaux : des retards les 18 et 19 janvier

Papeete, le mercredi 18 janvier 2017 – Pour des raisons techniques, de nombreux vols au départ ou à destination de Papeete et opérés par Air Tahiti Nui, enregistrent du retard.



Forte perturbation sur les vols opérés par Air Tahiti Nui. Ce mercredi, le vol TN101 prévu au départ de Papeete à 7h55 à destination d'Auckland n'est parti qu'à 12h30. Son arrivée à en Nouvelle-Zélande a été reprogrammée à 17h20 (heure locale) le 19 janvier.





Ensuite, c'est le vol TN102 Auckland-Papeete qui enregistre du retard. Initialement prévu au départ d’Auckland le 19 janvier à 17h10, il ne décollera qu'à 19h20 le même jour. Son arrivée à Papeete est prévue à 1h20 du matin le 19 janvier au lieu de 23h10 le 18 janvier.



En conséquence, le vol TN102 Papeete – Los Angeles est également retardé. Originellement prévu au départ de Papeete ce mercredi 18 janvier à 23h59, le vol partira à 3h20 le 19 janvier. Il arrivera à Los Angeles à 13h30 heure locale le 19 janvier au lieu de 10h10.



Le vol TN111 Los Angeles-Papeete, prévu initialement au départ de Los Angeles le 18 janvier à 22h40, partira à 23h59 ce même jour pour arriver à Papeete le 19 janvier à 6h25 au lieu 5h05.



Le reste du programme est inchangé.



Air Tahiti Nui adresse ses plus sincères excuses pour les désagréments causés par ces retards et invite ses clients à consulter son site internet www.airtahitinui.com ou à contacter l'Aéroport de Tahiti au 40 86 60 61 pour toute information sur ses horaires.