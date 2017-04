Volley : 17 équipes vont s'affronter cette semaine pour le Challenge de Polynésie

PAPEETE, le 2 avril 2017 - C'est une des semaines les plus actives de l'année pour les fans polynésiens de volley-ball. Le Challenge de Polynésie verra s'affronter 17 équipes en 36 rencontres à Papenoo.



Le Challenge de Polynésie de volley se déroulera toute cette semaine, du 03 au 07 avril 2017, dans la salle Pito Hiti dans la Commune de Papenoo. 17 équipes sont inscrites chez les cadets et les senior hommes et femmes. Pour les départager, 36 matchs seront nécessaires.



Pour assister aux matchs, il faudra débourser 500 Fcfp par demi-journée, les billets étant à acheter sur place. L'année dernière, c'était l’A.S Tamarii Taina des îles Sous-le-Vent qui s'imposait chez les séniors hommes, et l'A.S. Haamene Nui de Tahaa chez les femmes.



Cet événement de volley-ball rassemble tous les vainqueurs féminin et masculin des "Challenges Archipels" des Australes, des Marquises, des Iles-Sous-Le-Vent et des Iles-Du-Vent. À l'issue de la compétition, les vainqueurs seront intronisés Champion de Polynésie française 2017.