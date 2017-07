Voile : la délégation de la Polynésie française exprime son soutien à Trésors de Tahiti

Emmanuel Versace, Team manager de Trésors de Tahiti, avait une explication à ces beaux résultats : " Au terme de la première partie du tour, c’est un beau bilan pour le moment. Le point le plus positif c’est notre régularité. Ce qui paye aussi c’est la bonne ambiance dans l’équipe. On prend du bon temps et on représente au mieux la Polynésie française. Pierre Pennec a un super touché de barre. Manutea Mahai, devant, voit très bien le plan d’eau. L’équipage réussit un super coup ", s’est-il réjoui.



Teva Plichart, Pierre Pennec le barreur, Manutea Mahai, le n°1 in-shore et Quentin Ponroy, le responsable navigation, vont entrer en Méditerranée avec le Spinnaker bleu, celui du premier au classement général. Ce qui n’était pas gagné au départ.



Pour autant, selon Emmanuel Versace : " Rien n’est joué. Il reste quatre étapes. Ce sera une belle lutte. Mais ce qui est beau c’est que l’on fait partie de ce combat ". La prochaine étape du Tour de France à la voile aura lieu Roses en Catalogne, les 21 et 22 juillet. La délégation de la Polynésie française sera à Marseille afin de soutenir l’équipage de Trésors de Tahiti, les 26 et 27 juillet pour l'étape suivante.