Voile : « Trésors de Tahiti » monte en puissance et finit 4e à la Spi Ouest France

La bataille a été rude, intense et physique. Pendant quatre jours, au cœur d’une flotte de 300 bateaux, 32 équipages de Diam 24 se sont affrontés au large de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne, dans ce qui a pris des allures de grande répétition avant le Tour de France à la voile, en juillet prochain. D’ailleurs, la grande majorité des favoris était là dont le tenant du titre du Tour de l’an dernier, Lorina Limonade-Golfe du Morbihan qui a remporté le Spi Ouest-France.



Si le niveau était très relevé – « douze bateaux pouvaient viser la victoire » dixit Teva Plichart, le skipper – « Trésors de Tahiti » n’a pas fait de figuration, bien au contraire : l’équipage de Polynésie française a été un des grands acteurs des quatre jours de compétition. Leur 4e place au général démontre que les Polynésiens ont la capacité de jouer les premiers rôles, quelles que soient les circonstances.



Pourtant, l’entame de la compétition a été délicate. 8e, 7e puis 11e des trois premières manches in-shore, les îliens parviennent néanmoins à se hisser à la 2e place de l’ultime manche de la journée et à empocher la 6e place au général. « Nous avons encore un léger déficit de vitesse » confie alors Teva Plichart.



Toute l’équipe va alors s’atteler à trouver les bons réglages, à travailler chaque détail du bateau pour lui permettre d’être plus performant. La deuxième journée, samedi 16 avril, est la récompense du travail fournit : plus compétitifs dans les courses in-shore (2e, 4e, 4e), les « Trésors » frappent fort lors du raid côtier qu’ils bouclent à la deuxième place. A l’issue de cette journée en or, ils pointent à la deuxième place au général. « Le bateau était beaucoup plus facile » souligne Teva Plichart, toujours concentré sur la suite de la compétition.



Le dimanche 17 avril, l’équipage de Polynésie française rétrograde d’une place au général malgré une belle 4e place en régate in-shore. A l’issue de la dernière journée de compétition, les « Trésors » terminent 4e de la compétition. « Forcément, il y a de la déception parce qu’on aurait beaucoup aimé conserver le podium, explique le manager, Emmanuel Versace, mais il faut retenir avant tout les points positifs qui démontrent que nous continuons notre progression. Pour la première fois, Teva (Plichart) s’occupait de la navigation lors des raids côtiers et ça a été un succès (2e, 4e) ». « Les parcours côtiers, c’est un peu notre bête noire, confie le skipper, mais on a montré qu’on pouvait être dans le match ». Teva souligne également que l’équipage polynésien est « plus à l’aise sur le bateau », de bon augure pour la suite.



A la Trinité-sur-Mer en Bretagne.



Exténués après quatre jours de compétition, l’équipage et le staff conservent une pensée forte et sincère pour tous ses supporters, ses sponsors et ses soutiens en Polynésie française comme en Métropole. Ils sont une source de motivation intarissable pour la suite de la saison qui se poursuit dans quinze jours, au GP de Guyader.



Le team « Trésors de Tahiti » 2017 :



Teva Plichart (TAH) : skipper et régleur GV

Pierre Pennec (FRA) : barreur

Manutea Mahai (TAH) : n°1 in-shore

Les prochaines compétitions :



GP Guyader (Douarnenez) du 28 avril au 1er mai

GP Ecole Navale – Championnat de France (Lanvéoc) du 25 au 28 mai

Multy’Co (Bénodet) du 3 au 5 juin

Tour de France à la Voile du 6 au 30 juillet



Suivez tous nos Aito à l’international sur www.sportstahiti.com.