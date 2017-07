Voile – Tour de France : Tahiti devient le nouveau leader au général

Après leur incroyable remontée la veille lors du raid côtier (ils étaient partis en dernier avant de finir 2e), Teva Plichart et ses hommes devaient récupérer avant l’épreuve du stade nautique, lors de laquelle seuls les quatre premiers se qualifient pour la Finale.

La chose était d’autant plus ardue que l’équipe tahitienne tombait dans le groupe le plus relevé avec le leader SFS, Lorina le tenant du titre, FDJ 3e au classement et Oman Sail le 4e. Les conditions plus légères que la veille rendaient l’exercice d’autant plus compliqué que chaque erreur se paye cher, avec très peu de possibilités de remontée sur les concurrents. Mais c’est dos au mur que les Tahitiens aiment se surpasser.

Sur les trois manches qualificatives disputées, ils n’ont réussi à prendre aucun bon départ. Qu’importe, ils terminaient 4e dans les deux premières et 2e dans la 3e. Un exploit vu le niveau du groupe. La plus belle fut la 2e course. Partis de la 11e place, ils remontaient les bateaux un à un pour se placer dans le peloton de tête pour virer 3e sur la ligne d’arrivée. Du grand art.