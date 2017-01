Voeux : le président Fritch rencontre les communautés religieuses

PAPEETE, le 8 janvier 2017 - Le président Edouard Fritch a entamé une série de rencontres avec les différentes confessions religieuses en Polynésie française dans le cadre des vœux de début d’année.



" Le président et plusieurs membres du gouvernement se sont ainsi rendus vendredi, en fin de journée, au temple de Paofai, à Papeete, pour les vœux auprès de l’Eglise protestante maohi ", rapporte ce dimanche un communiqué de l'institution.



" A cette occasion, Edouard Fritch a une nouvelle fois souligné l’importance des confessions religieuses dans la vie quotidienne des Polynésiens et pour la cohésion sociale avec des actions fondamentales auprès de la famille, de la jeunesse, et des valeurs telles que la tolérance, la bienveillance et le respect d’autrui ".