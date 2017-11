Vodafone lance son réseau internet mobile en 4.5G

L’opérateur de téléphonie mobile aime les comparaisons, surtout lorsqu’elles sont sans équivoque et largement en faveur de son offre. Lundi, le test a été fait sur la durée de téléchargement d’un fichier de 500 Mégaoctets (Mo). Le document a été downloadé en 23 secondes via le réseau 4.5G, alors que l’opération exigeait encore 6 minutes de temps de téléchargement estimé via le réseau 4G de Vini et 14 minutes via le réseau ViTi. " Ce ne sont pas des tests officiels ; mais des tests réels, tels que peut les faire n’importe quel utilisateur, sur le terrain ", a simplement commenté le vice-président de Vodafone.



La 4.5G Vodafone s’adresse principalement aux abonnés de la zone urbaine, de Mahina à Paea où elle entre en concurrence directe avec l’offre 4G de Vini. Mais Vodafone annonce également que le réseau internet mobile 4.5G est accessible sur la commune de Papara, sur certains secteurs de Teva i Uta, ainsi qu’à Taravao et à Tautira.



Pour bénéficier des débits record du réseau 4.5G de Vodafone, il vous faudra disposer d’un smartphone de dernière génération, soit la plupart de ceux commercialisés à partir de 2016. Cependant, cette offre largement meilleure que l'ADSL est également accessible pour une utilisation domestique via une box commercialisée par Vodafone et raccordable au réseau via une carte Sim.



Pour célébrer ce lancement, la société Vodafone fait plusieurs gestes commerciaux. Elle offre automatiquement 2 Giga octets (Go) de capacité de téléchargement à tous ses clients ayant souscrit un abonnement en 2017 et poursuit sa promotion en offrant d'office 5 Go par mois de données supplémentaires, pendant quatre mois, à ses nouveaux clients pour l'ouverture d'un forfait supérieur à 3500 Fcfp/mois et 10 Go par mois à ceux qui souscrivent à un abonnement mensuel d'une valeur supérieure à 6000 Fcfp/mois.

En outre, Vodafone commercialise dès mardi le forfait Giga, en édition limitée. Ce forfait à 5900 Fcfp par mois propose 10 Go de données, deux heures d'appel (appels illimités les soirs et week-ends) et SMS illimités vers Vini et Vodafone. Ce forfait sera commercialisé à 500 exemplaires.



En guise de cadeau de Noël, l'opérateur de téléphonie mobile offrira à ses abonnés 2 Go de données supplémentaires par mois pendant six mois à compter du 20 décembre.



Inauguré en juin 2013, le réseau Vodafone recense aujourd'hui 62 000 abonnés en Polynésie française avec un taux de pénétration d'un peu plus de 20% sur le marché de la téléphonie mobile.