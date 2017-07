Visite de courtoisie du To’ohitu de l’Académie Tahitienne – Fare Vāna’a

PAPEETE, le 01/07/2017 - Le ministre de la Culture, de l’environnement, de l’artisanat, de l’énergie et des mines, en charge de la promotion des langues et de la communication, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a reçu, vendredi, la nouvelle directrice du Fare Vāna’a, Flora Aurima-Devatine, qui a été élue le vendredi 23 juin, en assemblée plénière, à ce poste.



Le ministre a réitéré son engagement à conduire une politique linguistique qui défend, protège et valorise les langues polynésiennes de notre pays. Cette visite de courtoisie a évidement été l’occasion, pour Madame Devatine, de présenter le nouveau bureau directeur, qui comprend les membres suivants : Etienne Chimin, nouveau chancelier, Winston Pukoki, secrétaire, Johanna Nouveau, qui reste trésorière, Mehao Huri, trésorier suppléant, Virginia Teriimana, secrétaire suppléante, et Yvette Temauri.



Les académiciens sont par ailleurs toujours aussi émus de s’adresser au ministre, portrait fidèle d’un des pères fondateurs du Fare Vāna’a.