Visite d’une délégation de l’Aviation civile de Chine et du groupe AVIC

PAPEETE, le 25/02/2017 - Une délégation de haut rang de la République populaire de Chine, comprenant notamment Jian Li, directeur adjoint pour l'Administration de l'Aviation civile, et Geng Ruguang, vice-président exécutif du groupe AVIC (Aviation Industry Corporation of China) est actuellement en visite en Polynésie française.



La délégation a notamment été reçue vendredi matin, à la Présidence, pour une réunion avec le Président Edouard Fritch, le Vice-Président, Teva Rohfritsch, et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. A cette occasion, une lettre d’intention entre le gouvernement de la Polynésie française et l’Administration de l’Aviation civile de Chine a été signée, celle-ci portant notamment sur le développement des échanges économiques et du tourisme entre la Polynésie française et la Chine.



Le principe d’une liaison aérienne directe entre la Polynésie et la Chine a été évoqué, la délégation chinoise devant poursuivre ses entretiens au cours de la journée de samedi avec les responsables de l’Aviation civile de l’Etat et du Pays, puis avec ADT (Aéroport de Tahiti), avant une rencontre avec le monde économique prévue en fin de journée à la CCISM (Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers).



Le groupe AVIC, qui fait partie de la délégation, dispose de plus de 100 filiales, dont certaines cotées en bourse, avec un total de plus de 400 000 employés. Outre la construction d’aéronefs civils, ce groupe est également propriétaire d’une chaîne hôtelière.