"Visions calédoniennes", les étudiants de l'UPF exposent leur voyage d'étude

PUNAAUIA, le 18/05/2017 - À partir de ce vendredi jusqu'au 17 juin, les étudiants en 3ème année de Licence Géographie et Aménagement, Environnements océaniens et Histoire retraceront leur expérience calédonienne au travers d'une exposition photographique qui se tiendra à la bibliothèque universitaire. Géographie, environnement et histoire de l’Océanie seront les thèmes abordés lors de cette exposition.



L'inauguration de cette exposition photographique se fera à partir de 9 heures à la bibliothèque universitaire, ce vendredi. Durant quatre semaines, le public pourra découvrir le voyage d'étude effectué par 18 étudiants en 3ème année de Licence Géographie et Aménagement, Environnements océaniens et Histoire, en Nouvelle Calédonie.



" L’objectif principal était d’apporter aux étudiants des connaissances pratiques, par le terrain, de la géographie et de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ce voyage d’étude leur a ainsi non seulement permis de découvrir un espace aux contraintes et aux enjeux socioculturels, d’aménagement et de développement territoriaux bien spécifiques, mais également d’élargir leurs champs de réflexions et de compétences en abordant concrètement les problématiques étudiées durant leur cursus universitaire ", indique un communiqué.



Durant onze jours, ils ont échangé avec des acteurs locaux sur différents thèmes : " aménagement et urbanisme à Nouméa, aménagement et développement régional, aquaculture, mine et industrie, géographie culturelle, histoire, géomorphologie, biogéographie et climatologie. "



