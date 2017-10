Violent incendie à proximité de l'aéroport en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | jeudi 18/10/2017 - Un violent incendie était en cours jeudi au sud de l'aéroport international de Nouvelle-Calédonie, où la route principale a été coupée en raison des fumées, a indiqué la direction de la sécurité civile.



L'incendie s'est déclaré jeudi matin dans une zone de végétation, située au sud de l'aéroport de La Tontouta sur la commune de Païta, de l'autre côté de la route territoriale 1.

En milieu de journée, l'axe a été fermé à la circulation, en raison d'un front de flammes en bord de route et d'épaisses fumées.

"La mairie a ouvert deux centres d'accueil pour les naufragés de la route. Il y a environ 200 véhicules qui sont bloqués au nord de l'aéroport", a indiqué à l'AFP Antoine Romain, un porte-parole de la mairie de Païta.

Il a précisé qu'aucune habitation n'était pour le moment menacée mais qu'il avait été demandé aux résidents d'un lotissement de rester confinés chez eux, à cause des fumées.

Un relai téléphonique de l'Office des postes et communication ainsi qu'une balise servant à la régulation du trafic aériens sont en revanche menacés.

Concernant le trafic aérien, la compagnie Air Calédonie international a indiqué que le vol prévu en fin d'après-midi pour Brisbane (Australie) serait retardé tandis que celui en provenance de Sydney était attendu à l'heure habituelle à 16h20 (heure locale).

Environ 1.300 hectares de végétation ont déjà été ravagés par les flammes, attisées par des vents violents avec des rafales atteignant 35 noeuds (65 km/h) et une végétation totalement deshydratée alors que l'archipel est frappé par une sécheresse exceptionnelle.

"D'importants moyens sont déployés dont quatre engins d'extinction de la commune avec 16 pompiers, deux engins de la sécurité civile, un camion citernes avec 10 sapeurs-pompiers et deux hélicoptères bombardier d'eau gros porteur", a indiqué dans un communiqué de la sécurité civile.

Le service de lutte contre les incendies de l'aéroport est également mobilisé.