Violences faites aux femmes : les violences sexuelles en forte augmentation

PAPEETE, le 20 novembre 2017 - Le samedi 25 novembre et la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En Polynésie les femmes sont les premières victimes des violences intra-familiales. En 2016, les forces de l'ordre ont recensé 1171 cas de violences faites aux femmes.



"Chaque jour en Polynésie française, plus de 3 femmes sont victimes d’un acte violent". Ce constat glaçant des forces de l'ordre montre clairement le problème de la condition féminine en Polynésie Française.



En Polynésie, les violences sont constituées quasi-exclusivement de violences physiques non crapuleuses, de violences sexuelles et de menaces de violences (plus de 95% en 2016). La plupart de ces faits, sont commis au sein de la sphère familiale. Les femmes sont les premières victimes de ces violences.



En moyenne sur les cinq dernières années, plus de 1200 faits de violences sur des femmes sont enregistrés annuellement par les forces de l’ordre en Polynésie française. Ainsi si les violences physiques et les menaces de violences enregistrées sont en baisse entre 2015 et 2016, les violences sexuelles constatées sur des victimes féminines ont, quant à elles, augmentées de 50% passant de 92 en 2015 à 138 en 2016.



Si les taux d’élucidation des violences sont très élevés (83% en 2016) sur le territoire de Polynésie française, cela ne signifie pas pour autant que toutes les violences sont révélées. "Le « chiffre noir » des violences faites aux femmes reste préoccupant, principalement dans le cadre conjugal ou le dépôt de plainte n’est pas systématique", indique le compte rendu 2016 sur les violences faites en femmes en Polynésie. Les femmes sont principalement victimes de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels et d'atteintes sexuelles. Selon le compte rendu de la gendarmerie et de la DSP, les violences faites aux femmes sont plus fréquemment constatées durant les week-ends et se déroulent principalement au sein même du domicile conjugal ou familial.