Vik'ura fera sa première apparition publique ce soir aux Trophées du Sport

Trophées du Sport : les lauréats récompensés ce soir



Rendez-vous ce soir au Grand théâtre, à 18h30, pour la cérémonie de remise des prix des Trophées du Sport, présentée par Lovaina et Mateo et retransmise en direct sur Polynésie 1ère. À l'instar des deux précédentes éditions, 18 nominés (12 hommes et 6 femmes) ont été sélectionnées par Tahiti Infos en fonction de leurs performances au cours de l’année 2016 et de leur état d’esprit. Le podium sera déterminé par les votes du public. Un jury attribuera, quant à lui, plusieurs prix : meilleur athlète homme et femme, meilleur espoir homme et femme, meilleure équipe homme et femme, et enfin meilleur athlète handisport, selon les résultats des athlètes présents sur la liste des 65 sportifs de haut niveau du Pays. Deux prix non soumis aux décisions du jury seront également remis, celui du meilleur ambassadeur ATN et celui de la personnalité sportive de l’année, le prix spécial Tahiti Infos.

Le public pourra en outre voter ce soir pour son événement sportif préféré. Animations, défilés et spectacles seront également au programme. L’entrée sera gratuite dans la limite des 800 places disponibles.