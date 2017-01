Vigilance jaune et orange pour la Société et les Australes jusqu'à jeudi

FAAA, le 17/01/2017 - Sur son site internet, Météo France informe qu'un minimum dépressionnaire évolue à proximité des Cook du Sud, ce qui provoquerait un axe chaud et humide qui s'étire sur la Société et vers Mopélia. Ces perturbations entretiennent donc "un temps perturbé", note Météo France. L'archipel des Australes n'est pas épargné.



De la pluie avec des températures assez fraiches, les soirées à Tahiti sont agréables, ces derniers temps. Ce phénomène pluvieux serait dû à un minimum dépressionnaire qui " évolue à proximité des Cook du Sud ", informe Météo France, sur son site internet.



Ce phénomène s'est donc étiré vers la Société et il entretient un temps perturbé, ce qui équivaut à des vigilances jaune sur les Îles du Vent et le Centre des Australes. En revanche, les îles de la Société, l'île Mopelia et l'Ouest des Australes sont placés en vigilance orange.



Des vigilances qui concerneraient des vents forts, " avec des passages pluvieux et des grains durant les prochaines 24 heures. Les vents de secteur Nord se renforcent 25/35 nœuds avec des rafales pouvant atteindre 80/90 kilomètres/heures sous grains aux îles sous le vent, et jusqu'à 100 kilomètres/heure vers Mopelia. Ce temps persiste jusqu'à jeudi, les vents devraient commencer à faiblir dans l'après-midi ", note la station de Faaa.



Aux Australes, les vents forts seraient bien présents. " Le temps se dégrade sur les régions de Rimatara et Rurutu à l'approche du minimum dépressionnaire. Des averses et grains sont attendus mercredi avec des renforcements de vent de secteur Nord 25/30noeuds et des rafales pouvant atteindre 80/90 voire localement 100 kilomètres/heures sous grains. Ce temps persiste jusqu'à jeudi en gagnant Tubuai et Raivavae. "