Vietnam - Deux ans de suspension pour le goal qui laissait passer les tirs

Hanoï, Vietnam | AFP | mercredi 21/02/2017 - Le portier d'une équipe vietnamienne a été suspendu deux ans pour avoir encaissé trois buts sans broncher en quelques minutes, dans un rarissime mouvement de protestation contre une décision arbitrale, a annoncé mercredi la fédération nationale sur son site internet.



L'entraîneur et le président du club de Long An (sud du Vietnam) ont de leur côté été suspendus trois ans.

Les faits sont survenus dimanche quand l'arbitre a sifflé dans les dernières minutes un penalty pour Ho Chi Minh, alors que le score était de 2-2 dans cette rencontre de V-League, le championnat vietnamien.

Dénonçant une faute imaginaire, les joueurs de Long An ont alors refusé de jouer, regardant sans bouger leurs adversaires attaquer, comme le montre une vidéo qui fait un carton sur internet.

Le gardien Nguyen Minh Nhut s'est d'abord retourné quand l'attaquant de Ho Chi Minh a transformé le penalty (3-2), avant d'effectuer une galipette devant un joueur adverse lors de l'attaque suivante (4-2) pour déserter finalement sa surface de réparation (5-2).

Quelque 160 millions de dongs (6.600 euros) d'amende ont été au total infligés par la fédération, qui a dénoncé "le manque de respect" à l'égard de l'arbitre et une atteinte "au prestige et à l'honneur de la Fédération vietnamienne de football".

Principal championnat professionnel du Vietnam, la V-League a vu son image sérieusement écornée ces dernières années par des scandales de corruption et de matches arrangés. Ses joueurs et supporteurs sont connus pour leurs réactions extrêmes à l'égard de l'arbitrage.