Vibrant hommage de Shell pour Vaiani, "l'ami de tous"

PAPEETE, le 26 mai 2017 - Le monde du va'a est en deuil depuis le départ de Vaiani Lau Ting Mui, décédé le 14 mai dernier, à l'âge de 48 ans.



Cet ancien rameur et employé de Shell Va'a était considéré comme "l'ami de tous", chacun appréciant particulièrement sa joie de vivre. Sa famille, son équipe Shell et tous ses proches lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi, en se réunissant dans la rade de Fare Ute, à Papeete, devant son lieu de travail.



Après des discours poignants et une prière traditionnelle, les pirogues ont formé un "V" comme Vaiani, ouvert face à l'océan, levé leurs rames et jeté des colliers de fleurs dans l'eau. Une cérémonie simple et émouvante. Repose en paix Vaiani.