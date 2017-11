Vers une interdiction des sacs en plastique

Pour le ministre de l’Artisanat qui n’hésite pas à venir au Conseil des ministres avec son panier en pandanus, la lutte contre la pollution des sacs en plastique à usage unique doit être quotidienne. "Ce combat contre le sac plastique est déjà mené partout dans le monde et ne peut plus attendre. N'attendons pas qu'un texte vienne régir nos vies, changeons nos comportements dès maintenant, il existe déjà des alternatives aux sacs plastiques !" , souligne avec conviction Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Et effectivement, en matière d'alternatives, les artisans polynésiens ont une kyrielle de solutions à proposer à la population. Sacs en papier recyclé réalisés avec les magazines et les journaux locaux, sacs en tissu et bien sûr sacs tressés en pandanus, dont les Australes sont spécialisées, les alternatives sont nombreuses et variées. Le gouvernement soutient par le biais de prime la plantation de pandanus sur le foncier privé, afin que les habitants puissent toujours disposer de matière première pour confectionner leurs paniers. Le tressage est le moyen de subsistance de nombreuses familles, notamment de Rimatara, la suppression du sac plastique pourrait permettre aux générations futures de perpétuer et de vivre de ce savoir-faire.

Sac artisanal réutilisable vs sac plastique, la lutte serait acharnée pour gagner cet éco-combat, mais n’oublions pas que «le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ! » , insiste le ministre.