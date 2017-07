Véronique Fournier et son Îlot bulles

Quand elle lance L’îlot Bulles en 2014, elle sait qu’elle prend un risque et son entourage n’y croit pas vraiment. Mais entreprendre est dans la culture familiale : " Nous sommes trois enfants et nous avons tous les trois créé notre entreprise. Ça doit venir de notre mère ! Elle était fonctionnaire d’État mais aimait monter des sociétés et prendre des risques ". Et puis c’est le bon moment estime-t-elle. Ses deux grands enfants sont partis, elle est seule avec son mari et donc libre de pouvoir tenter l’aventure : " Il était temps de me reconvertir dans un métier qui me passionnait ! "



Pendant plusieurs années, la vie du foyer est assurée par le salaire de son mari car si les savons plaisent, les clients sont encore trop peu nombreux. Aujourd’hui, la savonnerie artisanale marche de mieux en mieux et Véronique parvient enfin à faire quelques bénéfices. Elle aime tellement voir ses clients satisfaits et certains soulagés de problèmes de peau, qu’elle n’envisage pas un instant de faire autre chose. " Financièrement c’est parfois difficile mais je n’ai jamais eu envie d’arrêter. J’ai confiance dans mes produits. Entreprendre demande beaucoup de patience, les résultats ne sont pas immédiats. Mais c’est aussi la liberté, l’indépendance. On fait nos propres choix et tout est possible. Et je m’éclate ! "



Sa gamme s’est considérablement élargie : désormais elle propose aussi des shampoings solides, de la lessive, du déodorant, des "chantilly" de beurre de karité, et elle travaille actuellement sur une recette de dentifrice. " J’ai plein d’idées et je veux faire encore plein de choses ! "