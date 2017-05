Vernaudon, Pomare et Tefaatau condamnés dans l’affaire Radio Bleue

PAPEETE, 16 mai 2017 - Emile Vernaudon, Joinville Pomare et Gilles Tefaatau ont été condamnés mardi en correctionnelle pour faux et usages de faux, abus de confiance et détournement de fonds publics dans l'affaire Radio Bleue. Les trois hommes doivent en outre rembourser 96,1 millions Fcfp à la commune de Mahina.



L’ancien maire de Mahina a été condamné ce mardi à un an de prison, 5 millions Fcfp d’amende, à 5 ans d’inéligibilité et à l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant 5 ans, pour faux et usages de faux, abus de confiance et détournement de fonds publics dans l'affaire Radio Bleue.



Des peines de 5 ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique ont aussi été prononcées à l’encontre de Joinville Pomare et de Gilles Tefaatau, également inquiétés dans cette affaire pour les mêmes délits. Joinville Pomare écope en outre d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et d'une amende de 5 millions Fcfp. Gilles Tefaautau est condamné à 4 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple et à 1 million Fcfp d’amende.



Tous trois sont par ailleurs condamnés à rembourser la mairie de Mahina des dépenses versées sans convention à Radio Bleue de 2002 à 2008 : 3,19 millions Fcfp pour Gilles Tefaatau ; 27,4 millions Fcfp solidairement pour Emile Vernaudon et Joinville Pomare ; et 65,5 millions Fcfp pour Emile Vernaudon. Ils ont 10 jours pour faire appel.



L’affaire Radio Bleue avait été mise en évidence à la suite d'un rapport de la Chambre territoriale des Comptes, en 2009. L'information judiciaire a établi l'existence de versements sans convention de la municipalité à l’association PIP Radio Bleue pour 40 millions Fcfp en 2005 et 2006, 35 millions Fcfp en 2007 et 21 millions Fcfp en 2008 en faveur de cette radio de Mahina, organe de propagande politique lié au Ai’a Api, le parti d’Émile Vernaudon.