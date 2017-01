"L'accueil à Tahiti a aussi été extraordinaire. Ça fait chaud au coeur. Les gens sont adorables, ça m'a fait du bien. On est dans un endroit qui est quand même agréable. On le découvre, même si on n'a pas le coeur à ça et le temps de faire du tourisme"

PAPEETE, le 10 janvier 2016-Dans son carnet de bord publié dans l'Express, le navigateur Paul Meilhat raconte...son avarie, ses angoisse, et l'accueil à Tahiti...