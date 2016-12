Vendée Globe: En route pour Tahiti Paul Meilhat officialise son abandon

PAPEETE, le 27 décembre 2017- "Le Vendée Globe est une course à la fois incroyable et cruelle... C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi belle. Ce ne sera pas pour cette fois, mais je garde le positif. Merci au Groupe SMA et à toutes les personnes grâce à qui ce rêve a pu se réaliser. " Paul Meilhat a officialisé son abandon le 24 décembre dernier . Il fait route actuellement vers la polynésie française . Il est attendu à Papeete mercredi matin après avoir passé 57 jours en mer. Nos équipes seront sur place pour accueillir ce skipper d'exception.