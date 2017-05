Vélo sur route – La Ronde Tahitienne : Nicolas Roux « Tahiti m’a envouté »

Parole à Nicolas Roux



Ton analyse de la course ?



« Cela s’est bien passé, on est partis sur un bon tempo, après on a fait la première bosse du Tahara’a assez fort pour écrémer un peu, on s’est retrouvés dans un groupe d’une dizaine de coureurs. Au fur et à mesure des petites bosses, l’écrémage se faisait par l’arrière. Ensuite, au retour, Raimana Mataoa a attaqué, personne n’a voulu y aller, je pense qu’ils comptaient un petit peu sur moi. »



« J’ai contré, je suis revenu sur lui, on a roulé ensemble et on a creusé un écart. On a passé le sommet du Tahara’a l’un derrière l’autre, je suis revenu sur lui à la descente, on a roulé jusqu’à l’arrivée où on a lancé le sprint. J’ai réussi à le devancer mais cela a été une belle bataille. Je le félicite, il a été vraiment très fort aujourd’hui. »



Tes impressions sur Tahiti ?



« C’est le premier jour où j’ai roulé sur la côte par grand beau temps, les couleurs étaient vraiment magnifiques, j’en ai pris plein les yeux. Depuis que je suis arrivé, il y a une semaine, tous les jours j’ai fait des découvertes…des splendeurs, des senteurs qui sont juste exceptionnelles. Pour moi cela finit en apothéose. C’est un voyage qui restera gravé dans ma mémoire. Tahiti m’a envoûté. »



Que retiendras-tu de cette victoire ?



« Je retiendrais que les Tahitiens sont costauds, qu’il y a eu une organisation parfaite, une engouement des spectateurs, la gentillesse des gens, ce sont des choses qui m’ont marqué ici. Je souhaite à tous les gens de venir un jour à Tahiti pour voir ça de leurs yeux. » Propos recueillis par SB