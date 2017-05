Vaipahi : toujours aucune trace des randonneurs disparus

VENDREDI 5 mai 2017 - Jeudi, en milieu d'après-midi, les secours de Teva i Uta se sont lancés à la recherche de deux randonneurs qui seraient en difficulté du côté de Vaipahi. Après une interruption pendant la nuit, les recherches ont repris ce matin. Elle sont, pour l'heure, toujours infructueuses.



"Nous comptons sur les familles pour qu'elles se manifestent." Gaston Tunoa, chef de corps des pompiers de Teva I Uta, espèrent obtenir plus d'informations dans la journée concernant les deux randonneurs disparus depuis hier du côté de Vaipahi.



Ce jeudi, en début d'après-midi, les secours ont reçu l'appel de randonneurs qui se retrouveraient en difficulté sur le plateau au-dessus des jardins de Vaipahi à Teva I Uta. L'un des deux seraient blessés. D'importants moyens ont été déployés dès le jeudi après-midi pour tenter de les retrouver. La brigade de Papara, les pompiers de Teva I Uta et le Groupement d'intervention et de recherche en milieu périlleux (GRIMP) ainsi que l'hélicoptère le Dauphin de la sécurité civile ont été dépêchés.

Mais, en fin de journée, les secours n'avaient toujours aucune trace des deux personnes.



Tôt ce matin, les secours ont repris leurs recherches. "Nous avons élargi la zone de recherches, nous avons fait la petite et la grande boucle, nous sommes allés de l'autre côté mais nous n'avons toujours rien. Nous avons rencontré plusieurs autres marcheurs qui n'ont vu personne eux non plus", explique Gaston Tunoa.



Ce dernier espère que les familles ou d'autres randonneurs pourront donner plus d'informations dans la journée.



Cependant, le chef de corps des pompiers a une autre crainte : que cet appel ne soit qu'un mauvais canular.



Le numéro donné par la personne qui a contacté les secours ne fonctionne pas. "La gendarmerie a entrepris une enquête sur les appels entrants afin de faire toute la lumière sur la situation. J'espère que cet appel n'est pas une mauvaise blague car ce n'est pas bon du tout. On ne peut pas s'amuser sur des choses comme ça! On ne peut pas lancer une fausse alerte et faie décoller un hélicoptère pour rien ! "



Si c'était le cas, des poursuites pourraient être engagées à l'encontre des personnes à l'origine de l'appel.