Vaima Fitness Club ouvre une nouvelle salle dédiée au CrossFit

Dix compétences athlétiques sont développées : endurance cardiovasculaire et respiratoire, endurance musculaire, force, souplesse, puissance, vitesse, agilité, psychomotricité, équilibre et précision. C'est Vincent Heyman dit Vince, un entraîneur diplômé Level 1, spécialement formé en métropole, qui encadrera cette discipline dont l'essor mondial est remarquable. Adepte de ce sport complet, il se veut rassurant : "Même si au premier abord, le CrossFit peut sembler dur, le coach est là pour vous donner les bonnes options et conseils afin que chaque athlète s’entraîne à son propre niveau de manière sécuritaire. Pas de panique, mesdames, vous ne ressemblerez pas à Schwarzy, certes votre corps va évoluer et donc changer. L’entraînement CrossFit a pour objectif d’améliorer ses performances physiques, l’esthétique n’est qu’une conséquence et non le but recherché, c’est pour cela qu’il n’y a pas de miroirs." Et de poursuivre : "J'apprécie ce sport notamment pour son côté convivial, j'ai envie de créer des liens autour de valeurs humaines, ce sera avant tout une communauté de partage." Les inscriptions sont ouvertes à compter d'aujourd'hui, alors osez le changement et lancez-vous dans l'aventure.