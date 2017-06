Vaccination des enfants: comment font les autres pays?

Paris, France | AFP | vendredi 16/06/2017 - En matière de vaccination des enfants, de nombreux pays optent pour des recommandations plutôt que pour une obligation, à l'exception notable de l'Italie, qui vient de changer sa règlementation. Tour d'horizon.



- Etats-Unis

Une série de vaccins (rougeole-oreillons-rubéole, tétanos-diphtérie-coqueluche, poliomyélite, varicelle, hépatite B, hépatite A, pneumocoques, papillomavirus) sont recommandés pour les enfants entre la naissance et six ans, plus une vaccination annuelle contre la grippe à partir de six mois.



Aucune loi fédérale n'impose de vaccination mais les cinquante Etats rendent obligatoires certains vaccins pour les enfants entrant à l'école publique à cinq ans, comme la rougeole. Cependant la plupart des Etats offre des exemptions médicales et religieuses, voire pour certains des exemptions philosophiques.



- Allemagne

La vaccination des enfants n’est pas obligatoire et le gouvernement mise plutôt sur des mesures dissuasives.



Depuis 2015, la loi prévoit que les parents qui refusent systématiquement de faire vacciner leurs enfants peuvent écoper, en théorie, d’une amende de 2.500 euros.



En mai, en pleine épidémie de rougeole et après le décès d’une mère de famille, le ministre allemand de la Santé, Hermann Gröhe (CDU) a décidé de resserrer la vis.



La chambre basse du parlement allemand, le Bundestag, a adopté le 1er juin une loi exigeant des garderies, crèches et maternelles de signaler au ministère de la Santé les parents qui refusent de vacciner leurs enfants.



- Suède

Les neuf vaccins (poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, bactérie Haemophilus influenzae B, rougeole, oreillons, rubéole et pneumocoque) inclus dans le programme national de vaccination sont proposés et non pas obligatoires. Pour les filles s'ajoute le vaccin contre le papillomavirus humain.



D'après la responsable du programme de vaccination, Ann Lindstrand, interrogée par l'AFP, rendre les vaccins infantiles obligatoires serait contreproductif en Suède car cela ne correspond pas aux mentalités. Plus de 96% des parents font vacciner leurs enfants. Ce chiffre est stable depuis des décennies.



- Espagne

Aucun vaccin n'est obligatoire. Les pouvoirs publics en recommandent neuf, gratuits pour les patients (poliomyélite, diphtérie-tétanos-coqueluche, bactérie Haemophilus influenzae B, rougeole-oreillons-rubéole, hépatite B, méningocoque C, varicelle, papillomavirus, pneumocoque). Certaines régions financent également celui contre l'hépatite A.



- Portugal

Le Programme national de vaccination comprend 13 vaccins recommandés. Deux sont obligatoires (diphtérie et tétanos).



Le décès à la mi-avril d'une adolescente de 17 ans qui n'était pas vaccinée contre la rougeole a ouvert un débat dans la société portugaise sur la nécessité, ou pas, de rendre obligatoires tous les vaccins inclus dans le Programme national de vaccination. En l'état, il couvre 95% de la population de moins de 18 ans.



- Italie

Le gouvernement a adopté le 19 mai un décret-loi, qui doit être confirmé par le Parlement dans les trois mois, rendant 12 vaccins obligatoires pour inscrire les enfants à l'école. Jusqu'à 6 ans, ces vaccins seront obligatoires pour l'inscription à la crèche ou à la maternelle. A partir de 6 ans, âge où c'est la scolarité qui devient obligatoire, les parents des enfants non vaccinés vont devoir payer de fortes amendes.



Les vaccins obligatoires seront: polio, diphtérie, tétanos, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae B, méningite B et C, rougeole, rubéole, oreillons, coqueluche et varicelle.



Mais l'application de ces mesures reste floue: depuis l'annonce du décret, les centres de vaccination sont pris d'assaut et il faut compter des mois pour un rendez-vous. Pour la rentrée de septembre, il semblerait qu'une confirmation de rendez-vous dans un centre ou même une attestation sur l'honneur que l'enfant sera vacciné avant la fin de l'année scolaire suffise.



- Roumanie

Dix vaccins (hépatite B, tuberculose, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, bactérie Haemophilus influenzae B, rougeole, rubéole, oreillons) sont en théorie obligatoires, en vertu d'un "calendrier national de vaccination", mais aucune sanction n'est prévue.



Un projet de loi est actuellement en débat et suscite les protestations de plusieurs associations de parents. Il prévoit l'obligation pour tout établissement d'enfants de demander au moment de l'admission des documents prouvant que les vaccinations obligatoires ont été faites. A défaut, les parents disposent de deux mois pour présenter ces documents ou une attestation d'éventuelles contre-indications.