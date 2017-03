Va’a V6 – Va’a News Race : La saison 2017 démarre le samedi 25 mars

Une course qui marque le début de la saison



Depuis trois ans, la saison V6 démarre par la Va’a News Race. La course est proposée sur un parcours de 58km qui consiste à faire un aller-retour Tahiti-Moorea-Tahiti. Les changements sont autorisés, comme la course de Moloka’i et contrairement à Hawaiki Nui Va’a. La distance a été réduite par rapport à 2016, on passe ainsi de 71km à 58km, ce qui représente déjà un bel effort à fournir pour les équipages engagés.



C’est le club présidé par Richel Moux Shell Va’a qui avait remporté l’édition 2016 de la course, devant Team Opt et Edt Va’a. La saison 2016 avait été trustée par les deux ténors : Shell Va’a avait remporté la Va’a News, le Fa’ati Moorea et la Moloka’i Hoe et Edt Va’a avait remporté le Marathon Polynésie 1e et Hawaiki Nui Va’a. Team Opt n’étant pas en reste avec de bons résultats également.



La dotation financière totale de la course sera d’1 M xpf et les quatre catégories seront récompensées sur le même montant : 250 000 xpf seront attribués aux premiers des séniors, des vétérans, des juniors et des femmes. Les sponsors de la course sont la Pacifique des Jeux, Edt Engie, Powerade, Barilla et STC Nutrition.